Metin Akdülger ile Cansu Akın görüntülendi

Sosyal medyadan aşklarını ilan eden oyuncu Metin Akdülger ile YouTuber Cansu Akın, birlikte bir mekanda otururken objektiflere yansıdı.

Son olarak Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı 'Atiye'de rol alan Metin Akdülger, gönlünü 29 yaşındaki YouTuber Cansu Akın'a kaptırmıştı.

SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİLER

Geçtiğimiz aylarda gözlerden uzak tatil yapan çift, birlikte yer aldıkları bu fotoğrafı sosyal medyadan yayınlayarak birlikteliklerini ilan etmişti. İkiliye çok sayıda tebrik mesajı gelmişti.

Akdülger, önceki gün ilk kez Akın ile birlikte görüntülendi. Arnavutköy'de bulunan bir mekanda baş başa yemek yiyen çift, gazetecilerin kendilerini görüntülediklerini fark etmeleriyle utangaç tavırlar sergiledi.

"TELEVİZYONDA YOKUM"

Metin Akdülger, "Dijital plotformlarda yayınlanacak iki projeyle görüşüyorum. Yeni sezonda televizyon projesi olmayacak." dedi. İlişkisi hakkında da soru sorulan 33 yaşındaki oyuncu Metin Akdülger, sadece "Her şey yolunda, teşekkür ederim." demekle yetindi.