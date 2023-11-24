Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar sözler Usta oyuncu Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, Öğretmenler Günü'ne özel yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları dünyaya geldiği ortaya çıkan usta oyuncu Metin Akpınar, gündemden düşmüyor.

Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugüne kadar yaşadığı zor süreci televizyon programlarına katılarak anlatmıştı.

Duygu Nebioğlu, en son babası Metin Akpınar'ın 82'nci yaş gününü kutlamıştı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya devam eden Nebioğlu, yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Öğretmenler Günü paylaşımı yapan Nebioğlu, mesajında Metin Akpınar'dan da söz etti.

"Öğretmenlerim sayesinde başardım"

Nebioğlu, son olarak Öğretmenler Günü'nü kutladığı bir paylaşımıyla gündeme geldi. Genç kadın, 13.1 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden öğretmenleriyle çekilen kareleriyle birlikte yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: "Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Yıl 2010. Hayata küsmüş, hiçbir şeye odaklanamıyordum! Sevgi ve Meltem hocam beni odasına çağırdı. 'Annen geldi, bize nasıl zor yerlerden geldiğini anlattı, seni anlamamızı sağladı' dedi. Ve o günden sonra kendimden vazgeçmemeyi, konuşabilmeyi, derslerime odaklanmayı öğretmenlerim sayesinde başardım.

"Tabut ile değil, diploma ile döndüm."

Metin babamın bana ne kadar zor geldiğini ilk öğretmenlerime anlatmıştım. Onlar sayesinde tabut ile değil, diploma ile döndüm."