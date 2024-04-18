Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesine seslendi: "Ortaya çık bildiklerini anlat" Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programında yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler, yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan bu haber sonrasında Metin Akpınar, kızlarını kabul ettiğini duyurmuştu. 1961'de Göksel Akpınar ile yaptığı evliliğinden çocuğu bulunmayan 81 yaşındaki Metin Akpınar, evlilik dışı kızları olduğunu 10 yıl önce öğrendi.

Duygu Nebioğlu, iki gündür Müge Anlı'nın programına konuk olarak katılıyor. Annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için programa katılan Duygu Nebioğlu, dün annesinin fotoğraflarını paylaşmıştı.

"Gel mahkemede tanıklık yap"

Bugün de canlı yayında annesine seslenen Nebiloğlu, "Gel mahkemede tanıklık yap. Beraber iyi olalım. Ortaya çık bildiklerini anlat." diye isyan etti.

Müge Anlı bugün yayında, Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızlarının annesi Suphiye Orancı'yı bulduğunu açıkladı.

"Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez"

Müge Anlı, Almanya'da yaşayan annenin "Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez. Kocam evde, iyi bir fikir değil konuşmak." dediğini hatta polis çağırdığını söyledi.

"Hangi çocuklarından bahsediyor.

Duyduklarına inanmayan Duygu Nebioğlu, çılgına döndü: "Hangi çocuklarından bahsediyor. İnanamıyorum dediklerine. Siz çok şey çaldınız benden. O aldıklarınızı bana geri verin. Nasıl görüşmek istemiyorsun. Gel bildiklerini anlatsana. Dayılarıma da tepkiliyim, beni annemle görüştürmediler. Ne olacak bu işin sonu? Anne ara. Anne gel.

"Soykırım yaptılar"

Metin Akpınar'ın eşi Göksel Hanım kaç çocuk aldırdığını anlatsın. Cinsiyeti bilinen çocukları bile aldırdılar. Soykırım yaptılar.

Yayına gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğunu söyleyen Dilara G. de katıldı. Ağlayarak konuşan Dilara, "Buralara kadar geldik. Hayatımızı anlatmak istiyoruz diyorduk geldik o günlere. Sesimiz 40 yıldır aslında çıkıyor. Kendi etrafımızda herkesten destek istedik. Bunun geçmişi var. Annem genelde hep böyle davranıyor, ben şaşırmadım. Bizimle aynı ülkede bile yaşamak istemiyor. Onunla ilgili haberin etkisindeyim hala."

"Uğur Bey'le de konuştuk"

Uğur Dündar'la görüştüğünü söyleyen Dilara, "Annem Uğur Dündar'la nasıl tanıştıklarını anlatmıştı. Annem 'Senin baban Uğur Dündar' dedi. Annem bana çok detay verdi. Dosyada olduğu için konuşamıyorum. Dün Uğur Bey'le de konuştuk. Uğur Dündar, gerçekten bu konuda beni anladığını ve yanımda olduğunu söyledi. DNA testine itiraz ettim. Bu dava devam ediyor ben peşini bırakmayacağım." diye konuştu.

Ümit Besen detayı

Bir iddiada daha bulunan Nebioğlu, "Annem Ümit Besen yüzünden cezaevine girdi. Babam Metin Akpınar 'Tek gecelik ilişki' diyor ama Ümit Besen de ilişkiyi biliyor." diye konuştu.