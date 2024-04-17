Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu! İşte Suphiye Orancı Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesini aramak için Müge Anlı'ya çıktı. Birçok ünlü isimle birlikte olduğu iddia edilen Türkiye'nin merak ettiği kadın Suphine Onarcı'nın fotoğrafını Müge anlı yayınladı.

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ensonhaber.com

Yeşilçam’ın unutulmaz usta isimlerinden Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, gündemde olmaya devam ediyor.

Önceki gün verdiği röportajda yine magazin gündemine bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulunan Nebioğlu, "Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum" diye Müge Anlı’ya seslenmişti.

Metin Akpınar'ın gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini söyleyen ve çocuğu olarak hakkı olanı istediğini söyleyen, Nebioğlu, bir itirafta daha bulunmuştu.

"Bir ablamın da babası ünlü"

Duygu Nebioğlu "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor. Yakında Tüm Türkiye öğrenecek" demişti.

İddialar konuşulurken Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin haziran ayında görüleceği ortaya çıktı.

Metin Akpınar ve Dündar’ın iyi arkadaş olduğu ve aynı kadınla aşk yaşadığı iddiaları şaşkınlık yarattı.

Uğur Dündar davayı doğruladı

Gazeteci Uğur Dündar, iddialarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Dava açıldığını doğrulayan Dündar, "Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim" diyerek, mahkeme tarafından istenen DNA testi sonucunu açıkladı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testle 'Biyolojik Baba' olmadığını belirten gazeteci Uğur Dündar, "Konu benim için kapanmıştır" dedi.

“Ben bulurum senin anneni”

Müge Anlı “Ben bulurum senin anneni” diyerek kapılarını Duygu Nebioğlu’na açtı.

Annesi Suphiye Orancı’nın altı çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu, “İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı.” ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses’le aynı filmde oynadı

Programa katılan Nebioğlu, annesinin hayatından bahsederken bu sefer de İbrahim Tatlıses’in adını verdi. Annesinin İbrahim Tatlıses’le de aynı filmde de rol aldığını söyleyen Nebiloğlu dikkat çekici açıklamalarına devam etti.

"Annemi ünlü etmek istemiş"

Annesinin yaşadıklarından ve kendi başına gelenlerden anneannesini sorumlu tuttuğunu söyleyen Nebioğlu: "Annemi ünlü etmek istemiş. Annem de İbrahim Tatlıses ile oynamış hatta. Ünlü arkadaşları olmuş ve böylece bu hikaye başlamış.

"Metin Akpınar hastaneye kaldırmış"

Annem o camianın içine böyle girdiğini anlattı. Metin Akpınar ile ise kaza yaptığında hastaneye kaldırılmış, öyle tanışmışlar. Babamla bir gecelik bir şey değil, uzun süreli bir aşk yaşamışlar."

"Kimseyi mağdur etmeyecekti"

Hatta babam annemin çocukları olduğunu biliyormuş, diyen Nebioğlu babasına da sitem etti: "Kendi eşine saygı duyacak ve kimseyi mağdur etmeyecekti. Yapmamalıydı" dedi.