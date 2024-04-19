Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'da isyan etti: "Behzat ve Süheyl Uygur'a da benziyorum" Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'da annesini aramaya devam ediyor. Kendisini ve kardeşlerini eleştirenlere sinirlenen Nebioğlu, "Biz benzetmeden yürümüyoruz, bildiklerimiz var." diye konuştu.

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ensonhaber.com

82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile ilişkisinden 2 kızı olduğu haberi günlerce konuşuldu.

Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin, aynı aileye evlatlık verildiği öğrenilmişti. Yıllar sonra babası Metin Akpınar olduğu DNA testiyle kesinleşen Duygu Nebioğlu, bu sefer annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yola koyuldu.

Günlerdir canlı yayına çıkan Nebioğlu, Müge Anlı’nın programında annesini aramaya devam ediyor.

6 çocuk var

Metin Akpınar’ın kızı Nebioğlu, programda Uğur Dündar’dan da çocuğu olduğu iddia edilen annesi Suphiye Orancı'nın 6 çocuğunu olduğunu söyledi. Nebioğlu, "İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. " demişti.

"Çocuk sevmeyen bir adamın kızı çıktım"

Canlı yayında isyanını sürdüren Nebioğlu, "Anne lütfen anlat. Çocuk sevmeyen bir adamın (Metin Akpınar) kızı çıktım. Biz annemle bunları konuştuk. Diğer kardeşlerimin babası da ünlü. En büyük ablamınkinden emin değilim. Büyük ablamın olayı aile sırrı gibi bir şey. Büyük ablamın babası hakkında annem hiç konuşmadı.

"İlk çocuğu 19 yaşında doğurmuş"

Ben anneme, 'Babalarımız kim?' diye sordum. Annem babalarımızın kim olduğunu söylemiyor. Furaye ablamı 19 yaşında doğurmuş, çok aşıkmış. Furaye'nin babası ile annesini ikna edememişler.

"Anneannem kumarbazmış"

Anneannemin o kumarbaz hayatından dolayı annemle ilk aşkının evlenmesine izin verilmemiş. Anneannem kumarbazmış, kardeşleri de annemi korumamış. İsim vermediler böyle hikaye anlattılar.

"Behzat ve Süheyl Uygur'a da benziyorum"

İkinci ablam Dilara için de babasını 'Uğur Dündar' diye anlattı. Biz benzetmeden yürümüyoruz. Ona bakarsanız Behzat ve Süheyl Uygur'a da benziyorum.

"Anneannemin ikiz kızları sevgilisinden"

Başka bir adamdan anneannemin çocuğu olmuş, o da aldatıyormuş dedemi. Anneannemin evlilik dışı ikiz kızları oluyor. İkiz kızları sevgilisinden. Teyzem babasının kim olduğunu biliyor ama bana söylemiyor.

Suphiye Orancı'nın arkadaşı olduğunu iddia eden Zeynep Hanım, canlı yayına katıldı ve bildiklerini anlattı.

"Cezaevine girmiş"

Suphiye Orancı'nın fotoğraflarını da Müge Anlı'ya yollayan Zeynep Hanım, "88 yılında annesi cezaevine girmiş, o sırada 4 çocuğu vardı. Annesinden çok yakınan bir insandı. Bana çok yardımcı oldu. Bana ikizlerin Metin Akpınar'dan olduğunu söylemişti.

Çok klas bir kadındı, Etiler'de takılırdı. Ünlü bir Yeşilçam oyuncusu ona bir mekanda doğum günü yapmıştı.

"Hırsızlık yüzünden cezaevine girmiş"

Annesinin yüzünden ünlü isimlerle çıktığını, birlikte olduğunu söylemişti. O doğum günü yapan kişi yüzünden hapse girmiş. Konu hırsızlık diye biliyorum.

"Hep ünlülerle birlikteydi"

Dilara G.'nin babası Uğur Dündar değil o şarkıcı. Normal insanlarla birlikte olmazdı zaten. Hep ünlüler, iş adamlarıyla olurdu.

"Yasaklı madde kullanıyordu"

Yasaklı madde almak için birlikte olduğu kişinin parasını çaldı. Parasını çaldığı kişi de o Yeşilçam oyuncusuydu, Suphiye'yi bu yola düşüren de o kişidir.

"Futbolcular var"

İlginç bir hayatı vardı. Futbolcular falan ayarlanıyormuş, onlarla çıkıyormuş o kadar çok kişi var ki. Kimse zorlamıyordu onu, her şeyi kendi isteğiyle yapıyordu."