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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım: "Babamı baştan çizmeliyim"

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’dan manidar paylaşım: "Babamı baştan çizmeliyim" Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu son olarak, 2019 yılının Ocak ayında yaptığı bir paylaşımı hesabında tekrar paylaştı.