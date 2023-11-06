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35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları dünyaya gelen kızları ortaya çıkan ünlü sanatçı Metin Akpınar, gündemden düşmüyor.
Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, bugüne kadar yaşadığı zor süreci televizyon programlarına katılarak anlatmıştı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamaların ardından Duygu Nebioğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.
"Babamı baştan çizmeliyim demek ki"
Tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Duygu Nebioğlu, babasının resmini paylaşarak "Babamı baştan çizmeliyim demek ki" ifadelerini kullandı.
"Anlarsın bu Duygu'yu"
Geçtiğimiz hafta da bir paylaşım yapan Nebioğlu, babasının eski bir fotoğrafını yayınlayarak, "Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi" notunu eklemişti.
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