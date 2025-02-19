Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan yeni paylaşım: Her şeyi öğrendim

Haber Merkezi

Göksel Özdoğdu ile 64 yıldır evli olan 83 yaşındaki usta oyuncu Metin Akpınar'ın, evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

1987 yılında Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişki sonucunda, Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 83 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmi olarak kanıtlamıştı.

"HER ŞEYİ ÖĞRENDİM"

Sık sık babasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Duygu Nebioğlu, son paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde konuştu; "Her şeyi öğrendim. Sadece onu bil. Ah Metin ah. Ah Metin ah!" dedi.