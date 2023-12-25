Metin Akpınar'ın kızı Duygu'dan açıklama! "Zamanı geldiğinde hesap soracağız" Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama daha yaptı.

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Metin Akpınar'ın iki kızı olduğuna yönelik haberler ekim ayında gündeme geldi...

Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı.

Türk magazini uzun süre bu gündemle çalkalanırken tek yumurta ikizlerinin Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakıldığı ve akabinde de Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındığı ortaya çıktı.

Akpınar'ın 1988 yılında yaşadığı ilişkiden evlilik dışı ikiz kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlandı.

Bu gelişmelerin ardından Duygu Nebioğlu, sosyal medya üzerinden dikkati çeken yeni bir paylaşım daha yaptı.

Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

35 yaşındaki Nebioğlu paylaşımında, "Bizler umutları kırılmış, umutsuz kalmayan çocuklarız. Benimle paylaştıklarınız bana anlattıklarınız sırrımdır. Zamanı geldiğinde her şeyin hesabını soracağız. Sabır..." ifadelerini kullandı.

Katıldığı bir televizyon programında, "Bizi bildiğini en başından beri inkar ediyor Metin Akpınar, ‘Bilmiyordum' diyor. Kendini savunmak için inkar ediyor" diyen Nebioğlu, "Babam benden bugüne kadar özür dilemediği için davayı açtım.

Kendi eşini korurken bizi korumuyorsun. Bu sürecin başına geleceğini biliyordu, her şeyden haberi vardı. Çok güzel oyunculuk yaptı." demişti.

"Eşiyle de muhatap oldum. Birkaç saat görüştük, ilk başta çok iyi davrandı. Sonra çok ama çok kötü davrandı." diyen Nebioğlu, "‘Gel bakalım sen, neden Metin Ağabey'inin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına' diye tepki gösterdi”. ifadesini kullanmıştı.