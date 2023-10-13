Metin Akpınar'ın kızları ikiz çıktı Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızları olduğu iddia edildi.

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Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu 35 yıl sonra ortaya çıkmıştı.

Mahkeme kararı ile Akpınar'ın kızı olduğunun resmiyet kazandığını açıklayan Duygu Nebioğlu, sosyal medyada gündem olmuştu.

Ancak yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Meğerse usta oyuncunun bir değil iki kızı olduğu iddia edildi.

Sevgi Nebioğlu'nun da ayrı bir dava açtığı, üzerinde gizlilik kararı olan bu davanın henüz sonuçlanmadığı belirlendi.

İkizlerden Sevgi'nin sonucu daha çıkmadı

Habertürk'ün haberine göre; DNA testinin sonunda, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı. Sevgi Nebioğlu da DNA testi yaptırdı ama bununla ilgili mahkeme kararı henüz çıkmadı.

Duygu Nebioğlu, 2020'de ikiz kardeşine hitaben şunları yazdı:

"Sen önüne bakardın ben derine"

"Sen çocukları çok sevdin, ben hayvanları. Sen önüne bakardın ben derine. Senin sevgin, benim duyum genişledi. Bir gün yine seninle ışığa selam verip aynı yumurtaya atlar, aynı hikâyeyle gelirdim. Duvarı delerken yine seni çekerdim kardeş. Sen anladın kardeş."