Metin Arolat'ın ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu herkesi şaşırttı

Haber Merkezi

52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat'ın sahnedeki ölümü sevenlerini derinden üzmüştü. Arolat'ın ölüm nedenine dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Otopsi raporu ortaya çıktı.

Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde serum taktırdığını söylemişti. Ortaya çıkan bu açıklamalar sonrasında Metin Arolat'ın bu nedenden dolayı öldüğü öne sürülmüştü.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kadıköy'de bir otelde sahne alırken fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden Arolat'ın otopsi raporu hazırlandı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.