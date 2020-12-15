Metin Şentürk koronavirüse yakalandı

Sanatçı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Şentürk, "Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik" dedi.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Vatandaşları önlemlere uyulması gerektiği konusunda uyaran Şentürk, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

"ZATEN POZİTİF ADAMDIM NEGATİF ÇIKMASINI BEKLEYEMEZDİK"

Şentürk, "Sevgili dostlar Kovid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.