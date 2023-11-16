Metin Uca'dan kötü haber! Entübe edildi Boyun şah damarının tıkanması nedeniyle ameliyat olan ve sağlık durumu iyiye gittiği için taburcu edilmesi planlanan Metin Uca, aniden fenalaştı.

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Geçtiğimiz hafta başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca acilen ameliyata alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Uca, yeniden fenalaşınca operasyona alındı.

Uca'nın menajeri, yaptığı açıklamada, sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği ifade etti.

"Acil bir operasyona alındı"

Yapılan açıklamada, "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz." denildi.

2 gün önce paylaşım yapmıştı

2 gün önce Instagram hesabından bir paylaşım yapan Metin Uca, "Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle." demişti.