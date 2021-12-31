Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi

Oyuncu Metin Yıldız, meslektaşı Ceylan Yılmaz ile nikah masasına oturdu.

Tiyatro oyuncu 33 yaşındaki Ceylan Yılmaz ile 47 yaşındaki Metin Yıldız, Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi. Çifte bu mutlu günlerinde yakın dostları eşlik etti.

"SENİ BULDUM"

Bir hayli heyecanlı olan Yıldız, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi: "Kendim kendimize bir ömür mutluluklar diliyorum Ceylan Yılmaz. Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum."

Oyuncu çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları çok sayıda beğeni aldı. Ünlü isimler de çifti tebrik etti.