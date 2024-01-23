Haberler



Magazin



Miami'de ödül alan Neslihan Atagül konuşmasını İspanyolca yaptı

Miami'de ödül alan Neslihan Atagül konuşmasını İspanyolca yaptı Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile yedi yıl önce dünyaevine giren Neslihan Atagül, Miami'de ödül aldı. Güzel oyuncu, sahnede İspanyolca teşekkür ederek herkesi şaşırttı.