ensonhaber.com
Ekranların ünlü çiftlerinden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle magazinde gündem olmuştu.
Çeşme'de başka bir kadınla yakalanmıştı
Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri, ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift, hiçbir şey olmamışçasına evliliklerine devam etti.
Miami’ye gittiler
Keyifleri yerinde olan ünlü çift, Miami’ye gitti.
Atagül, Türk dizilerinin Latin Amerika’ya satışının 10. yılı şerefine, Miami Beach’teki Temple House’da gerçekleşen törende, sahneye ‘Turkish Drama Queen’ olarak davet edildi.
İspanyolca teşekkür
Oyuncu, sahnede teşekkür konuşmasını İspanyolca olarak gerçekleştirdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış