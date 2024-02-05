Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson kırmızı halıda göz kamaştırdı Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson da Grammy için kırmızı halıda boy gösteren ünlüler arasındaydı.

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Dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson model olarak kariyerini sürdürüyor.

Popun kralı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson da Grammy Ödül Töreni'ne katıldı.

"Üçüncü dünya ülkelerini de gördük"

"Babam bize sadece pırıltılı ve ışıltılı bir dünyayı göstermedi. Üçüncü dünya ülkelerini de gördük" diyerek geçtiğimiz yıllarda dikkat çeken Paris Jackson, Kaliforniya'da düzenlenen Grammy 2024'te seksi siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.

25 yaşında

Süperstar Michael Jackson'ın 25 yaşındaki kızı, Celine tarafından tasarlanan cesur kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sıra dışı görünümünü bir çift sallantılı halka küpe ve el çantasıyla tamamladı.

Dövmelerini gizledi

Genç isim kollarındaki ve göğsündeki tüm dövmelerini gizlemeyi tercih etti.