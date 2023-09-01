Michael Jackson’ın kızı Paris, koltuk altı kılları uzatıyor Popun kralı unvanlı Michael Jackson'ın üvey kızı Paris Jackson da Madonna'nın kızı gibi koltuk altı kıllarını almıyor.

ensonhaber.com

2009 yılında hayatını kaybetmeden önce çocuk tacizi iddialarıyla tüm dünyanın konuştuğu bir skandala imza atan Michael Jackson'ın 25 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu kızı Paris Jackson, babası Michael Jackson’ın 65. doğum gününe dair anma videosunu Instagram’da paylaştı.

Videoda, koltuk altı kılları görünen Jackson, yıllardır o kısmını tıraş etmediğini ve orada kıllarının olduğunu bile unuttuğunu söyledi.

Ancak bazı internet kullanıcıları, olaya ünlü isim doğal tepki vermedi.

Eleştirdi

Instagram’daki gönderiye yorum yapan bazı kişiler, Jackson’ı koltuk altı kıllarıyla göründüğü için eleştirdi.

Başka bir videoda, babasının doğum gününü kutlayan insanlardan nefret ettiğini itiraf eden genç kadın, bu günü kutlamak isteyen hayranlarının iklim değişikliğine dikkat çekme veya hayvan hakları aktivizmi gibi sevdikleri bir şeye dahil olmaları gerektiğini söyledi.

"İnsanlar aklını yitirdi"

“Ona saygı göstermek ve doğum gününde onu onurlandırmak istiyorsanız, benim önerim bu olur” diyen Jackson, “Babamın doğum günü için hiçbir şey paylaşmadığım zamanlar oldu ve insanlar aklını yitirdi. Bana kendimi öldürmemi söylüyorlar. Ve aslında Instagram’da paylaştıklarımı temel alarak kendi babama olan sevgimi ölçüyorlar” diyerek şikayetini dile getirdi.