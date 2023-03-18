Michael Morrone, İstanbul'da sevgilisiyle görüntülendi İtalyan oyuncu Morrone, sık sık ziyaret ettiği İstanbul'a bu kez kız arkadaşı ile geldi. Gazetecilere yakalanan çift, yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Netflix'te yayınlanan '365 Days' filmindeki Don Massimo Torricelli karakteri ile ün kazanan Michele Morrone, beğeniyle karşılanıyor. Türkiye'ye hayran olan Morrone, yeniden İstanbul'a geldi. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Morrone, Karaköy'de bir AVM'ye girdi. Sevgilisiyle görüntülendi Yemek mekanında gazetecilere yakalanan Morrone'un yanındaki kız arkadaşı dikkat çekti. Morrone, hayranlarının fotoğraf isteğini "gizli geldim" diyerek reddetti. Mekandan el ele çıktılar İtalyan yıldıza üç koruma eşlik ederken ünlü oyuncu yaklaşık iki saat geçirdiği mekandan kız arkadaşı Moara Sorio ile el ele çıktı. Mekan çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edince ikili gergin anlar yaşadı. Yüzlerini saklamaya çalışan çift araçlarına binerek uzaklaştı.