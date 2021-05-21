Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'e cevap verdi

'Sense8' dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söyleyen Hande Erçel'e, ünlü isimden yanıt geldi.

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla da adından söz ettiren Hande Erçel, son olarak ‘Sense8’ dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti.

"CANIM HANDE"

Silvestre’den, Erçel’e yanıt gecikmedi. Silvestre, Erçel’in fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, “Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim.” karşılığını verdi.