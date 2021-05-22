Miguel Angel Silvestre’den Hande Erçel’e yanıt

İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söyleyen Hande Erçel'e ünlü isimden yanıt geldi. Miguel Angel Silvestre, Erçel'e "Haydi hayallerimizi gerçekleştirelim" dedi.

Şu sıralar ‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, yine çok konuşulacak bir adım attı.

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da adından söz ettiren Erçel, son olarak ‘Sense8’ dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti.

Silvestre’den Erçel’e yanıt gecikmedi.

“HAYDİ HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRELİM”

Silvestre, Erçel’in fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, “Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim” karşılığını verdi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Silvestre’nin cevabı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken, “Aman Kerem Bürsin duymasın”, “Kerem Bürsin çıldıracak” yorumları yapıldı.