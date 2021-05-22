Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
304.991
-9.09%
EXEN Coin
41.29
-3.68%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Miguel Angel Silvestre’den Hande Erçel’e yanıt

    İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söyleyen Hande Erçel'e ünlü isimden yanıt geldi. Miguel Angel Silvestre, Erçel'e "Haydi hayallerimizi gerçekleştirelim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Miguel Angel Silvestre’den Hande Erçel’e yanıt

    Şu sıralar ‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, yine çok konuşulacak bir adım attı.

    Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da adından söz ettiren Erçel, son olarak ‘Sense8’ dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre ile çalışmak istediğini söylemişti.

    Silvestre’den Erçel’e yanıt gecikmedi.

    “HAYDİ HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRELİM”

    Silvestre, Erçel’in fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, “Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim” karşılığını verdi.

    Miguel Angel Silvestre’den Hande Erçel’e yanıt #1

    SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

    Silvestre’nin cevabı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken, “Aman Kerem Bürsin duymasın”, “Kerem Bürsin çıldıracak” yorumları yapıldı.

    Miguel Angel Silvestre’den Hande Erçel’e yanıt #2

    Miguel Angel Silvestre’den Hande Erçel’e yanıt #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir