Mike Tyson'ın Michael Jackson anısı

Boks efsanesi Mike Tyson, "Pop'un Kralı" olarak tanımlanan Michael Jackson'la tanıştığı anları anlattı.

Bir televizyon programına konuk olan boks efsanesi Mike Tyson, Michael Jackson, itirafında bulundu.

"KONSERİNE GİTTİM"

1987’den 1990’a kadar dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olan Tyson, organizatör Don King’le birlikte Michael Jackson’la tanıştığı anları anlattı. Tyson şöyle konuştu:

"Sanırım Cleveland’da bir konserdeydi. Don King’le birlikteydim. Don, Micheal Jackson’a barış işaretiyle selam verdi. Michael da ona karşılık verdi. Ben de aynısını yaptım ama Michael elini indirdi. Bir bakıma, ‘Benimle oynadı mı? Hayır sadece beni görmedi’ dedim. Benimle oynamadığını biliyordum çünkü ben şampiyondum.

"BENİ TANIMADI"

Sonra onunla tanışmaya gittim. Bana, ‘Seni bir yerden tanıyor muyum?’ diye sordu. Egomu darmadağın etti. Ben de, ‘Hayır sadece bir hayranım, tanıştığıma memnun oldum efendim’ dedim."