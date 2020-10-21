Miley Cyrus: Ufolar tarafından kovalandım

Şarkıcı Miley Cyrus, verdiği bir röportajda "UFO’ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandım" dedi.

27 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"UFO'YA BENZEYEN BİR CİSİM KOVALADI"

Cyrus, birkaç yıl önce, kendisinin ve bir arkadaşının "UFO’ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını" öne sürdü. Ancak yanı sıra; o gün, karavanda yaşayan bir adamdan esrar alıp içtiklerini, bu yüzden kafalarının iyi olduğunu da itiraf etti.

"GÖKYÜZÜNE BAKAMIYORUM"

Interview dergisi için Rick Owens'a röportaj veren Miley Cyrus; gördüğü UFO'nun, sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini söyledi. Ünlü yıldız, UFO’yu gördüğü için araçlarını durdurup bakan başkalarının da olduğunu, bu yüzden de yaşadıklarının gerçek olduğuna inandığını da vurguladı.

Miley Cyrus ayrıca, bu deneyimin son derece şok edici olduğunu ve uzaylıların geri dönebileceğinden korktuğu için günlerce “gökyüzüne bakamadığını” da sözlerine ekledi.