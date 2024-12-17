Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e 365 adet gül aldı

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Fenerbahçe'den İngiliz kulübü Brighton’a rekor bir ücretle (30 milyon Euro) transfer olan ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij ile olan beraberliği tüm hızıya devam ediyor.

İki yıldır Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile birlikte olan Ferdi, son olarak aşkının doğum günü için unutulmaz bir jest yaptı.

GÜLE BOĞDU

Sera’nın 28. doğum günü kutlamasında Ferdi, ona oldukça anlamlı bir hediye verdi. Kapısına iki koli dolusu 365 gül gönderen Ferdi, sevgilisinin şaşkınlıkla bu sürprizi karşıladığı anları da sosyal medya üzerinden paylaştı.

Sera, bu romantik jest karşısında ne yapacağını şaşırdı.