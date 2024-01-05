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Suudi Arabistan’ın Al-Ahli Club takımında top koşturan Merih Demiral, 2021’de İsviçreli model Heidi Lushtaku ile evlenmişti.
Ünlü çift, ilişkilerini magazinden ve kameralardan uzak yaşamayı tercih etseler de hayatları ile ilgili özel haberleri sevenleri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.
Demiral Ailesi büyüyor
Ünlü çift, 2022’de de oğulları Kais Ömer’i kucaklarına almışlardı. Demiral Ailesi 2024’te daha da büyüyecek. İkinci çocuk yolda.
Çift, dün fotoğraf sanatçısı Hernandez Edgar’a özel pozlar verdi. 25 yaşındaki Merih Demiral eşinden 8 yaş küçük.
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