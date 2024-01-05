Milli Futbolcu Merih Demiral ve İsveçli model Eşi Heidi Lushtaku'dan müjdeli haber: "İkinci bebek geliyor" Sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi Arabistan'a transfer olan Merih Demiral, ikinci kez baba olma heyecanı yaşıyor.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan’ın Al-Ahli Club takımında top koşturan Merih Demiral, 2021’de İsviçreli model Heidi Lushtaku ile evlenmişti.

Ünlü çift, ilişkilerini magazinden ve kameralardan uzak yaşamayı tercih etseler de hayatları ile ilgili özel haberleri sevenleri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Demiral Ailesi büyüyor

Ünlü çift, 2022’de de oğulları Kais Ömer’i kucaklarına almışlardı. Demiral Ailesi 2024’te daha da büyüyecek. İkinci çocuk yolda.

Çift, dün fotoğraf sanatçısı Hernandez Edgar’a özel pozlar verdi. 25 yaşındaki Merih Demiral eşinden 8 yaş küçük.