Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in isyanı! "Eşimden haber alamıyorum..." Geçtiğimiz sene kariyerini noktalayan eski Milli futbolcu Mevlüt Erdinç, eşine dair sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

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Hem Türkiye'de hem Avrupa'da tanınan başarılı futbolcu Mevlüt Erdinç, şu sıralar zor günler yaşıyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve eşiyle ilgli iddialarda bulunan Erdinç, çocuklarını göremediğini söyledi.

Eşinin kendisine şantaj yaptığını söyleyen Erdinç, şu ifadelere yer verdi;

"Parayı yatırınca oğlum beni aradı"

Eşim Taleb Erding’den 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış. Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 milyon euro yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı.

"Kariyerime son verdiğim gün benden ayrıldı"

Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için.

"DNA testi talep ettim"