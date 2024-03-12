Milli voleybolcu Zehra Güneş imaj değiştirdi! Görenler beğeni yağdırdı Saç rengini koyulaştıran başarılı voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medyadan son halini paylaştı. Her zaman güzelliğiyle dikkat çeken Güneş'e hayranlarından da yorumlar gecikmedi.

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ensonhaber.com

Kazandığı parayla çok konuşulan dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş, gündemden düşmüyor.

Servetinin toplam değerinin 4 milyon dolar civarında olduğu konuşulan Güneş, yine adından söz ettirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, hem başarılı kariyeri hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Saç rengi değişti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en gözde isimlerinden biri olan Zehra Güneş son olarak saç rengini değiştirdi.

İmajıyla sosyal medyadan büyük beğeni alan Zehra Güneş'in son haline hayranları bayıldı.

Güneş'in saçlarını gören takipçileri "Yakıyorsun"," Dünyanın en güzel sporcusu" yorumlarında bulundu.