Milli voleybolcu Zehra Güneş'in davet tarzı çok beğenildi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Zehra Güneş, başarılarıyla olduğu kadar özel hayatı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bu isimlerin başında yer alan Zehra Güneş, her paylaşımıyla olay oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Zehra Güneş'in her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Davette Zehra

Son olarak Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı için düzenlenen etkinliğe katılan Güneş, davet tarzıyla yine göz doldurdu.

Saçı, makyajı ve kıyafetiyle geceye damga vuran Güneş'in geceden pozlarına beğeni ve yorum yağdı.