Millie Bobby Brown eleştirilere cevap verdi: Büyüdüğüm için özür dilemiyorum

Haber Merkezi

Stranger Things dizisiyle ünlenen, sonra rol aldığı filmlerle dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Millie Bobby Brown, uzun süredir dış görünüşünden dolayı eleştiriliyordu.

21 yaşındaki yıldız, geçen yıl Jon Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi ile evlenmiş, erkenden evli bir kadın olmaya karar vererek yuvasını kurmuştu.

SONUNDA PATLADI

Çok fazla makyaj yaptığı, yaşına uygun giyinmediği söylenen ve saçı başıyla genç bir kadına değil “40’lı yaşlarında” bir kadına benzediği şeklinde sürekli olarak eleştirilen Brown, en sonunda isyan etti.

Kendini yaşından büyük göstermeye çalıştığı ve her haliyle genç bir kadın değil de 40'larında bir ev hanımı gibi göründüğü söylenen yıldız oyuncu, bu sözlere ateş püskürdü.

“Bu sektöre 10 yaşındayken başladım. Dünyanın önünde büyüdüm ama bazı nedenlerden dolayı insanlar benimle birlikte büyüyemiyor gibi görünüyor.” diyen Millie Bobby Brown, insanların kendisini hâlâ diziye başladığı ilk günlerdeki gibi bir çocuk olarak görmek istediğini söyledi.

"RAHATSIZ EDİCİ"

Millie Bobby Brown, “Koca koca insanların vaktini yüzümü, vücudumu, giysi seçimlerimi inceleyerek geçirmesi çok rahatsız edici.” dedi.

Sert sözlerle kendini savunan Millie Bobby Brown, “Büyüdüğüm için özür dilemeyi reddediyorum. Bir kızın kadın olduğunu görmeyi kaldıramayan insanların gerçekçi olmayan beklentilerine uymak için kendimi küçültmeyi reddediyorum.” ifadesini kullandı.

“TÜM GENÇ KADINLAR İÇİN KONUŞUYORUM”

“Görünüşüm, giyimim ya da kendimi dünyaya sunuş biçimim nedeniyle kimse beni utandıramaz” diyen oyuncu, “Eleştirmenin iltifat etmekten çok daha kolay olduğu bir toplum haline geldik. Bunu sadece kendim için değil diğer genç kadınları savunmak için de söylüyor.” sözleriyle genel bir sıkıntıdan bahsettiğinin altını çizdi.