Mine Tugay, dekolteli elbisesiyle beğeni topladı

Zalim İstanbul dizisinden sonra bir süre yeni proje anlaşması yapmayan ve ekrandan uzan olan oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor.

Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz güzel oyuncu Mine Tugay, yine gündeme gelmeyi başardı.

Ekranlarda olmasa da sosyal medya hesabından sık sık kendini hatırlatan Tugay, son pozlarıyla olay yarattı, Saks mavisi derin bacak yırtmaçlı ve göğüs dekolteli bir elbise giyen güzel oyuncu, bol bol poz verdi. Seksi pozlarını da Instagram hesabından yayınladı.

KÖPEĞİ DE ÇEKİME KATTI

Köpeğiyle de kamera karşısına geçen Tugay'ın, dekoltesine rağmen rahat hareketleri ve cesur pozlarına hayranları tarafından çok beğenildi.