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    Mine Tugay, denize girmek yerine poz verdi

    Mine Tugay, önceki gün Bodrum’da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 11:17
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    Mine Tugay, denize girmek yerine poz verdi

    Ünlü oyuncu Mine Tugay, tatile çıktı. Soluğu Bodum'da alan 42 yaşındaki Tugay, otelin iskelesinde objektiflere takıldı.

    İSKELEYE ZOR ÇIKTI

    Erken saatlerde sosyal medya paylaşımları için fotoğraf ve video çektirmek isteyen oyuncu, iskeleye çıkarken hayli zorlandı.

    Çekim yapan fotoğrafçının yardımıyla bir kayanın üzerine çıkan Tugay, uzun tekrarlar sonrası istediği görüntüleri yakaladı. Oyuncu, akşam saatlerinde şapkası ve kırmızı plaj elbisesiyle sahile inse de denize girmeyi tercih etmedi.

    Mine Tugay, denize girmek yerine poz verdi #1Mine Tugay, denize girmek yerine poz verdi #2

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