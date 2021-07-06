Mine Tugay, denize girmek yerine poz verdi

Mine Tugay, denize girmek yerine poz verdi

Mine Tugay, önceki gün Bodrum’da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, tatile çıktı. Soluğu Bodum'da alan 42 yaşındaki Tugay, otelin iskelesinde objektiflere takıldı.

İSKELEYE ZOR ÇIKTI

Erken saatlerde sosyal medya paylaşımları için fotoğraf ve video çektirmek isteyen oyuncu, iskeleye çıkarken hayli zorlandı.

Çekim yapan fotoğrafçının yardımıyla bir kayanın üzerine çıkan Tugay, uzun tekrarlar sonrası istediği görüntüleri yakaladı. Oyuncu, akşam saatlerinde şapkası ve kırmızı plaj elbisesiyle sahile inse de denize girmeyi tercih etmedi.