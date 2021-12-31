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    Mine Tugay, elbisesiyle sosyal medyayı salladı

    Güzel oyuncu Mine Tugay, mini eteği ve göğüs dekoltesiyle nefes kesti.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 12:33
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    Mine Tugay, elbisesiyle sosyal medyayı salladı

    Medcezir dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

    CESUR ELBİSE

    Ünlü oyuncu, bu kez süper mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

    Oğlum dediği köpeğiyle poz veren güzel oyuncu, fotoğraflarına çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Mine Tugay, elbisesiyle sosyal medyayı salladı #1

    Mine Tugay, elbisesiyle sosyal medyayı salladı #2

    Mine Tugay, elbisesiyle sosyal medyayı salladı #3

    Mine Tugay, elbisesiyle sosyal medyayı salladı #4

    Mine Tugay, elbisesiyle sosyal medyayı salladı #5

    Mine Tugay, elbisesiyle sosyal medyayı salladı #6

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