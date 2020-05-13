Mine Tugay: Kendimle bağımı güçlendiriyorum

Ünlü oyuncu Mine Tugay, karantinada olmak içimize dönme fırsatı verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan ünlü oyuncu Mine Tugay, karantina günlerinde yoga ve pilatese ağırlık verdi.

Oyuncu, önceki gün de evinde pilates yaparken çektiği videoyu Instagram sayfasına ekledi.

"EVDE OLMAK...."

Tugay, eklediği videoya şu notu düştü: “Evde olmak, içimize dönmek için bir fırsat ve alan yarattı diye düşünüyorum. Meditasyon ve yoga yaparak kendimle bağımı güçlendiriyorum”