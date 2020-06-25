Mine Tugay saç rengini değiştirdi Twitter'da gündem oldu

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şaç rengini değiştirdiği fotoğrafını paylaşınca sosyal medyanın konusu oldu.

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları takipçilerinin oldukça dikkatini çekiyor ve çok konuşuluyor.

Ünlü oyuncu Mine Tugay, instagram hesabında yaptığı paylaşımda saç renginin değiştiği oldukça dikkat çekti.

"BİRAZ DEĞİŞİKLİĞİN ZAMANI GELMİŞTİ"

"Biraz değişikliğin zamanı gelmişti" notuyla yaptığı paylaşıma,124 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi. Mine Tugay, paylaşımına kuaförünü de etiketleyerek teşekkür etti.

Yapılan paylaşım, saatler içerisinde Twitter'da trend topic listesinin üst sıralarına girdi.

Hakkında çok konuşulan oyuncunun saç rengi, kimi takipçileri tarafından oldukça beğenilse de, kimileri tarafından hiç beğenilmedi.

İŞTE ÜNLÜ OYUNCUNUN YAPTIĞI PAYLAŞIM