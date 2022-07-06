Mine Tugay, yalnız değil

Mine Tugay bu sefer ise bir takipçisinin kendisine yönelttiği soruya yanıt verdi.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu Mine Tugay sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Tugay, son olarak 3,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Güzel oyuncu, bir takipçisinin, "Nazardan korkmuyor musun?" sorusuna "Başıma gelenlerden sonra ara ara inandığım oluyor" cevabını verdi.

"Yalnız değilim"

43 yaşındaki güzel oyuncu, bir takipçisinin özel hayatıyla ilgili sorusuna da çarpıcı bir cevap verdi.

Oyuncu, "Neden hep yalnızsın?" sorusuna "Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim. Sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum" yanıtını verdi.