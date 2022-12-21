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- Mine Tugay, yatakta poz verdi
Mine Tugay, yatakta poz verdi
Ekranların güzel oyuncularından Mine Tugay’dan yatak pozu! 'İyi geceler' notuyla paylaştı.
- Haber Merkezi
- 21.12.2022 - 13:06
- Güncelleme : 21.12.2022 - 13:16
Medcezir dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Bu sefer yatakta
Tugay, Instagram'ın hikaye kısmında yatakta verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Tugay, paylaşımının altına ise "İyi geceler" notunu ekledi.