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    Mine Tugay'dan annelik itirafı

    Oynadığı dizilerde başarısı ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Mine Tugay, son günlerde sosyal medyadaki cesur pozlarıyla gündem oluyor. Son olarak 44 yaşındaki oyuncudan çocuk itirafı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 10:57
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    Mine Tugay'dan annelik itirafı

    Sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla takipçilerinin dikkati çeken oyuncu Mine Tugay, hayranlarından yoğun ilgi görüyor.

    2002 yılında 'Gülbeyaz' dizisi ile sektöre giriş yapan güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

    Takipçilerinin sorularını yanıtladı

    Bir dönemin sevilen gençlik dizisi olan 'Medcezir' ile dikkatli üzerine çeken Tugay, daha sonra oynadığı dizilerden istediğini alamadı.

    Şimdilerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişime geçen güzel oyuncu, soru-cevap düzenledi.

    Çocuk itirafı

    Sosyal medya hesabında 3,8 milyon takipçi kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, çocuk itirafıyla gündem oldu.

    44 yaşındaki oyuncu, takipçisinden gelen "Bence sen hiç çocuk sahibi olmayı istememişsindir" yorumuna yanıt vererek bir dönem çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı.

    "30'lu yaşlarımda çok istedim"

    "Bence ile başlayıp karşı taraf hakkında fikir sahibi olan cümleler genellikle yanlış oluyor." diyen Tugay, "Ben bunu bir soru olarak alıyorum. 30'lu yaşlarımda çok istediğim bir dönem oldu. Hormonlarımdan dolayı. Ama evet, öyle çok çocuk isteyen biri değilim." yanıtını verdi.

    Mine Tugay dan annelik itirafı #1

    Mine Tugay dan annelik itirafı #2

    Mine Tugay dan annelik itirafı #3


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