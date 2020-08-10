Mine Tugay'dan tatil pozu

Ünlü oyuncu Mine Tugay, yaz sezonunu açtığı Bodrum'dan yeni fotoğrafını paylaştı.

Son olarak Zalim İstanbul adlı dizide izlediğimiz oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden.

Bodrum'da tatil yapan Tugay, bu defa tam bir yaz karesi ile takipçilerinin karşısına çıktı.

42 YAŞINDA

Denizden çıkarken çekilmiş bir karesini Instagram hesabından ‘Yaz’ notuyla paylaşan 42 yaşındaki oyuncu kırmızı bikinisinin üstünün göründüğü kareye dakikalar içerisinde 90 bini aşan beğeni aldı.