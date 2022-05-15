Mine Tugay'dan veda paylaşımı geldi

Gülümse Kaderine ile ekrana dönen Mine Tugay'ın mutluluğu kısa sürdü. Dizisi final kararı alan Tugay sosyal medyadan, "Son günler" paylaşımı yaptı.

FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gülümse Kaderine dizisinin macerası kısa sürdü.

Büyük umutlarla başlayan ve tecrübeli bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, reytinglerde aradığını bulamadı.

Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi usta isimlerin yer aldığı diz, final yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin son sahnelerini çeken Mine Tugay ise sosyal medya üzerinden buna dair bir paylaşım yaptı.

Mine Tugay'ın vedası

Dizide Neval karakterine hayat veren Mine Tugay, sosyal medya üzerinden veda paylaşımı yaptı.

Üzücü haberi hesabından duyuran Tugay paylaşımına, "Son günler" notunu düştü. Oyuncunun hayranları ise dizinin bitmesine üzüldüklerini belirtti.