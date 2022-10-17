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    Mine Tugay'ın gençlik sırrı

    Ünlü oyuncu Mine Tugay, bu kez bir takipçisinin, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusunu cevapladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:37
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    Mine Tugay'ın gençlik sırrı

    Ekrnaların birçok popüler dizisinde yer alan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada da aktif bir isim.

    28 Temmuz'da 44 yaşına giren Tugay, önceki gün takipçileriyle soru - cevap etkinliği gerçekleştirdi.

    Geçtiğimiz aylarda, "Yalnız değilim sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum" açıklamasında bulunan Mine Tugay, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

    "Düzenli bakım yaparım"

    "Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım" diyen Mine Tugay, "Cildimle ilgili ise 25’li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum" açıklamasını yaptı.

     

    Mine Tugay ın gençlik sırrı #1

    Mine Tugay ın gençlik sırrı #2


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