Mine Tugay'ın havuz pozları Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü oyuncu Mine Tugay, havuzdan fotoğraflar paylaştı.

ensonhaber.com

44 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Tugay, havuzda çektirdiği pozları yayınladı.

Pozlarıyla takipçilerinden rekor sayıda beğeni ve yorum almaya devam eden Mine Tugay, sıcak havalardan bunalınca kendisini havuza attı. Tugay, o anları takipçileriyle paylaştı.

Mine Tugay paylaşımına ise buz emojisi koyarak, şu notu düştü:

Güneşten hep kaçanlar

"Bu saatlerde güneşle ilişkim max bu düzeyde. Güneşten hep kaçanlar el kaldırsın."

Mine Tugay, önceki gün ise siyah mayosuyla havuz başında güneşlendiği anları yayınlamıştı.