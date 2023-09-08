Mine Tugay havuzda köpeğiyle poz verdi Yaptığı her paylaşımla olay olan güzel oyuncu Mine Tugay, köpeği kucağında havuzda bikinili pozlarını paylaştı.

ensonhaber.com 44 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, sosyal medyanın aktif ünlülerinden. Tugay, yaz sezonunun sonuna gelirken, kucağında köpeğiyle bikinili pozlarını paylaştı. Son olarak Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakteriyle boy gösteren Tugay, bikinisini giyip havuza girdi. Havuzda köpeğiyle poz veren oyuncuya gelen yorumlar ise sosyal medyada gündem oldu. "Hav hav" Fotoğraflarına beğeni yağan Tugay'a bazı takipçileri "Hav hav" yazdı.

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