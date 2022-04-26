Mine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı

43 yaşındaki Mine Tugay, bu defa paylaştığı mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram'da 3,6 milyon takipçi kitlesine sahip. Pozları, fitliği ve güzelliğiyle dikkat çeken isim, son olarak deniz kenarında paylaştığı pozuyla gündem olmuştu.

Minili Mine

Son olarak Zalim İstanbul dizisi ile ekranlarda olan ve Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlara dönüş yapması beklenen ünlü oyuncu Mine Tugay'dan bu kez mini etekli bir paylaşım geldi.

43 yaşındaki Tugay'ın fit görünümü dikkat çekerken, ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.