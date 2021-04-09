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    Mine Tugay’ın siyah bodysiyle poz verdi

    Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay'ın siyah bodysiyle verdiği poz büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 09:10
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    Mine Tugay’ın siyah bodysiyle poz verdi

    Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    "BANA ÇOK İYİ GELDİ"

    42 yaşındaki Tugay, paylaşımlarına "Uzun zaman sonra şahane bir çekim yaptık. Bana çok iyi geldi" notunu düştü.

    Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan ünlü oyuncunun paylaştığı pozlar 300 binin üzerinde beğeni aldı.

    Mine Tugay’ın siyah bodysiyle poz verdi #1

    Mine Tugay’ın siyah bodysiyle poz verdi #2

    Mine Tugay’ın siyah bodysiyle poz verdi #3

    Mine Tugay’ın siyah bodysiyle poz verdi #4

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