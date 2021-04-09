Mine Tugay’ın siyah bodysiyle poz verdi

Düzgün fiziği ile genç kızlara taş karan Mine Tugay'ın siyah bodysiyle verdiği poz büyük beğeni topladı.

Son olarak Zalim İstanbul'da Şeniz karakterine hayat veren oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

"BANA ÇOK İYİ GELDİ"

42 yaşındaki Tugay, paylaşımlarına "Uzun zaman sonra şahane bir çekim yaptık. Bana çok iyi geldi" notunu düştü.

Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan ünlü oyuncunun paylaştığı pozlar 300 binin üzerinde beğeni aldı.