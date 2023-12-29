Kırmızı elbise giyen 44'lük güzel Mine Tugay'ın yeni yıl tarzı! Takipçileri yorum yağdırdı Paylaştığı son fotoğrafla sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu Mine Tugay'ın yeni yıl tarzı dikkat çekti. Takipçilerini mest eden Tugay'a yorum yağdı.

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Belli aralıklarla farklı projelerde karşımıza çıkan ve yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle kendine hayran bırakan 44 yaşındaki başarılı oyuncu Mine Tugay, ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme geliyor.

Tugay en son yeni yıl tarzıyla gündeme geldi. Yılbaşına özel kırmızı renkte mini ve parlak bir elbise tercih eden güzel oyuncu, verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

"Süper güzellik"

Tugay'ın yayınladığı kareye takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Hayranlarından; "'Süper güzellik', 'Günler geçtikçe güzelleşiyorsun'" gibi yorumlar geldi.