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    Defne Samyeli mini şortuyla poz verdi

    Defne Samyeli mini şortuyla poz verdi

    Defne Samyeli yine gençlere taş çıkartan kusursuz fiziğiyle herkesin başını döndürdü. Görenler "Bu kadın 20 yaşında falan mı?" demeden edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 18:26
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    Defne Samyeli sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

    50 yaşında olan Defne Samyeli güzelliği ve fiziği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla adeta gençlere taş çıkartan Samyeli özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

    Mini şortlu fotoğrafı binlerce beğeni aldı

    Son olarak mini şortlu pozlarını instagramda paylaşan ünlü isim beğeni topladı.

    Defne Samyeli'nin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Defne Samyeli mini şortuyla poz verdi #1

    Kalp emojisiyle cevap verdi

    Paylaşımlara kayıtsız kalamayan güzel ismin takipçileri pozlarına kalp emojileriyle yorumlarda bulundu.

    Defne Samyeli mini şortuyla poz verdi #2

    Şarkıcılığa soyundu

    Kariyerine haber sunuculuğu ile başlayan Defne Samyeli şu sıralar şarkıcılık yapıyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Samyeli, "Benim yerim sahneler" diyerek şarkıcılığa soyundu.

    Defne Samyeli mini şortuyla poz verdi #3

    Defne Samyeli mini şortuyla poz verdi #4


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