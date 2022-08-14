Defne Samyeli mini şortuyla poz verdi

Defne Samyeli yine gençlere taş çıkartan kusursuz fiziğiyle herkesin başını döndürdü. Görenler "Bu kadın 20 yaşında falan mı?" demeden edemedi.

Defne Samyeli sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

50 yaşında olan Defne Samyeli güzelliği ve fiziği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adeta gençlere taş çıkartan Samyeli özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Mini şortlu fotoğrafı binlerce beğeni aldı

Son olarak mini şortlu pozlarını instagramda paylaşan ünlü isim beğeni topladı.

Defne Samyeli'nin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.





Kalp emojisiyle cevap verdi

Paylaşımlara kayıtsız kalamayan güzel ismin takipçileri pozlarına kalp emojileriyle yorumlarda bulundu.

Şarkıcılığa soyundu

Kariyerine haber sunuculuğu ile başlayan Defne Samyeli şu sıralar şarkıcılık yapıyor. Bir dönem oyunculuk da yapan Samyeli, "Benim yerim sahneler" diyerek şarkıcılığa soyundu.



