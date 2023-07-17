Minibüste şarkı söyleyen Mahsun Kırmızıgül'e iş teklifi Geçtiğimiz gün minibüste konser veren Mahsun Kırmızıgül, iş teklifleri aldığını söyledi.

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Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sezonun yorgunluğunu atmak için Çeşme'ye tatile gitti. Taksi bulamayan Kırmızıgül, Alaçatı'da minibüse binmiş ve yolculara mini bir konser vermişti. Kırmızıgül, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Çeşme'deki bir mekanda sahne alan Kırmızıgül, müziğe ilk başladığı zamanlarda çekilen kliplerinin başarı hikayesini anlattı.

“Futbolda nasıl antrenörler varsa bizde de yapımcılar var.” diyen Kırmızıgül, o günleri şöyle anlattı:

"Benim müzik dünyasına ilk girdiğim zamanlar, kliplerimin fikirleri yapımcı büyüğümüz Hilmi Topaloğlu’ndan gelirdi. İlginç senaryolar düşünürdü ve söylediği şekilde çekerdik klipleri. Ben çekinirdim ama sonrasında albümlerimin hepsinde yüksek satışlar olurdu."

"İş teklifi geldi"

Geçtiğimiz günlerde Çeşme konseri sonrası minibüse binerek seyahat eden ve araçta şarkı söylerken çekilen videosu gündem olan sanatçı, “O günden sonra bana iş teklifi geldi. 'Bizim dolmuş hattında çalış' diye istekte bulundular.” diyerek gecenin esprisini yaptı.