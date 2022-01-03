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Miray Daner aileye girdi
Miray Daner'le aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin, güzel oyuncuyu ailesiyle tanıştırdı.
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 13:05
Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Miray Daner, yeni yıla sevgilisinin ailesiyle girdi.
ENGİN AİLESİ BULUŞTU
Daner, yılbaşı planını sevgilisinin ailesiyle yaptı. Sevgilisinin babası Sinan Engin’le aynı masada yemek yiyen Daner'in fotoğrafları sosyal medyaya düştü.
Oğulcan Engin, Miray Daner’le aşk pozunu Instagram sayfasında da yayınladı.
EZGİ'Yİ UNUTTURDU
Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, ardında Miray Daner'le yeni bir aşka yelken açmıştı.