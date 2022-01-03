Miray Daner aileye girdi

Miray Daner'le aşk yaşamaya başlayan Oğulcan Engin, güzel oyuncuyu ailesiyle tanıştırdı.

Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin’le aşk yaşayan Miray Daner, yeni yıla sevgilisinin ailesiyle girdi.

ENGİN AİLESİ BULUŞTU

Daner, yılbaşı planını sevgilisinin ailesiyle yaptı. Sevgilisinin babası Sinan Engin’le aynı masada yemek yiyen Daner'in fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

Oğulcan Engin, Miray Daner’le aşk pozunu Instagram sayfasında da yayınladı.

EZGİ'Yİ UNUTTURDU

Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, ardında Miray Daner'le yeni bir aşka yelken açmıştı.