Dolar
7.8546
-0.1436%
Euro
9.313
0.1419%
Altın
1917
0.5676%
Borsa
1210.41
0%
G. Altın
484.912
0.5534%
Bitcoin
96555.74
2.8271%
EXEN Coin
10.80
-7.28%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Miray Daner: Bana Kubilay'ı sormayın

    Miray Daner, eski sevgilisi Kubilay Aka ile ilgili sorulara tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 08:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Miray Daner: Bana Kubilay'ı sormayın

    İbrahim Selim’in Zorlu Center’da yaptığı programına konuk olan Miray Daner, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    "BORAN'LA İLK İŞİMİZ DEĞİL"

    Boran Kuzum’la dijital platformda yayınlanan “Saygı” dizisinde başrolleri paylaşan oyuncu, “Boran’la daha önce ‘Vatanım Sensin’ dizisinde çalışmıştık zaten. Bu işte tekrar birlikteyiz” dedi.

    "ARTIK SORMAYIN"

    Kuzum’la aralarında çıkan aşk haberleriyle ilgili “Çok yakın arkadaşız biz Boran’la. Öyle bir şey yok aramızda” diyen Miray Daner, eski sevgilisi Kubilay Aka ile barışıp barışmadığı sorusuna ise tepki gösterdi: “Artık bunu sormayalım, bu soruya cevap vermiyorum.”

    Miray Daner: Bana Kubilay ı sormayın #1

    Miray Daner: Bana Kubilay ı sormayın #2

    Miray Daner: Bana Kubilay ı sormayın #3

    Miray Daner: Bana Kubilay ı sormayın #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir