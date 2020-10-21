Miray Daner: Bana Kubilay'ı sormayın

Miray Daner, eski sevgilisi Kubilay Aka ile ilgili sorulara tepki gösterdi.

İbrahim Selim’in Zorlu Center’da yaptığı programına konuk olan Miray Daner, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"BORAN'LA İLK İŞİMİZ DEĞİL"

Boran Kuzum’la dijital platformda yayınlanan “Saygı” dizisinde başrolleri paylaşan oyuncu, “Boran’la daha önce ‘Vatanım Sensin’ dizisinde çalışmıştık zaten. Bu işte tekrar birlikteyiz” dedi.

"ARTIK SORMAYIN"

Kuzum’la aralarında çıkan aşk haberleriyle ilgili “Çok yakın arkadaşız biz Boran’la. Öyle bir şey yok aramızda” diyen Miray Daner, eski sevgilisi Kubilay Aka ile barışıp barışmadığı sorusuna ise tepki gösterdi: “Artık bunu sormayalım, bu soruya cevap vermiyorum.”