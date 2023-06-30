Miray Daner gönlünü CHP'li başkanın oğluna kaptırdı CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile Bodrum'da tatil yapan oyuncu Miray Daner yeni bir aşka yelken açtı.

ensonhaber.com

Son dönemin genç oyuncularından Miray Daner, aşk hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

İlk olarak meslektaşı Kubilay Aka ile birlikteliği çok konuşulan oyuncu, ayrılık sonrası Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yakınlaştı.

Ardından ikili yeni bir aşka yelken açtı ve yaklaşık 1,5 yıl boyunca ilişkilerini dolu dizgin yaşadı.

Aşk bitti

Birbirleriyle olan fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesaplarında paylaşarak aşklarını ilan eden çiftin evlenmesi bekleniyordu.

Ancak kısa süre önce ikiliden ayrılık haberi geldi.

Yeni aşkı CHP'li başkanın oğlu

Engin ile ihanet nedeniyle ilişkisini noktalayan genç isim, yeni bir aşka yelken açtı.

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; yaz tatili nedeniyle Bodrum’a giden Daner, CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile görüntülendi.

Gece boyunca samimi anlar yaşayan iki isim ilerleyen saatlerde teknelerine geçerek gözlerden kayboldu.