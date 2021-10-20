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    Miray Daner, İlhan Daner'le de akraba çıktı

    Son dönemin popüler oyuncularından Miray Daner’in Yeşilçam’ın usta oyuncusu ile yakın akraba olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2021 - 07:58
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    Miray Daner, İlhan Daner'le de akraba çıktı

    En son Saygı dizisinde rol alan Miray Daner, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kalbini kaptırdı.

    AKRABLARI DA OYUNCU

    Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner, Aras Bulut İynemli ile kuzen olmasının yanı sıra, Türk sinemasının usta ismi İlhan Daner ile de akraba çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İlhan Daner'in, Miray Daner'in dedesinin kardeşi olduğu öğrenildi.

    "HALAMIN OĞLU"

    Daner'e daha önce verdiği bir röportajda İynemli ile akrabalıkları sorulmuştu. Daner de "Evet, halamın oğlu" diyerek doğrulamıştı.

    Güzel oyuncu rol aldığı 'Medcezir', 'Bir Litre Gözyaşı', 'Hakan Muhafız' ve 'Saygı' gibi sevilen projelerden tanınıyor.

    Miray Daner, İlhan Daner le de akraba çıktı #1

    Miray Daner, İlhan Daner le de akraba çıktı #2

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