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- Miray Daner, Kubilay Aka ile 3'üncü kez barıştı
Miray Daner, Kubilay Aka ile 3'üncü kez barıştı
Ayrılıp barışmaları ile gündeme gelen Miray Daner ve Kubilay Aka çifti, 3'üncü kez barıştı. Daner'in, Aka ile evlilik şartı ile tekrar beraber olduğu iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 12:24
21 yaşındaki oyuncu Miray Daner ve 25 yaşındaki oyuncu Kubilay Aka çifti, çalkantılı ilişkileri ile gündeme gelmeye devam ediyor.
Çift en son, Kubilay Aka'nın, Miray Daner'i, Hilal Altınbilek ile aldattığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
EVLİLİK ŞARTI İLE BARIŞTI
Bu iddiaların ardından ayrılan Daner ve Aka çiftinin, evlenmek üzere tekrar bir araya geldiği öğrenildi. Daner'in, evlilik şartı ile Aka'ya bir şans verdiği belirtildi.