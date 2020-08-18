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Miray Daner, Kubilay Aka ile 3'üncü kez barıştı

Miray Daner, Kubilay Aka ile 3'üncü kez barıştı

Ayrılıp barışmaları ile gündeme gelen Miray Daner ve Kubilay Aka çifti, 3'üncü kez barıştı. Daner'in, Aka ile evlilik şartı ile tekrar beraber olduğu iddia edildi.