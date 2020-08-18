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    Miray Daner, Kubilay Aka ile 3'üncü kez barıştı

    Ayrılıp barışmaları ile gündeme gelen Miray Daner ve Kubilay Aka çifti, 3'üncü kez barıştı. Daner'in, Aka ile evlilik şartı ile tekrar beraber olduğu iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 12:24
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    Miray Daner, Kubilay Aka ile 3'üncü kez barıştı

    21 yaşındaki oyuncu Miray Daner ve 25 yaşındaki oyuncu Kubilay Aka çifti, çalkantılı ilişkileri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

    Çift en son, Kubilay Aka'nın, Miray Daner'i, Hilal Altınbilek ile aldattığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

    EVLİLİK ŞARTI İLE BARIŞTI

    Bu iddiaların ardından ayrılan Daner ve Aka çiftinin, evlenmek üzere tekrar bir araya geldiği öğrenildi. Daner'in, evlilik şartı ile Aka'ya bir şans verdiği belirtildi.

    Miray Daner Kimdir?

    Kubilay Aka Kimdir?

    Miray Daner, Kubilay Aka ile 3 üncü kez barıştı #1

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